Indsigt

Vi kender efterhånden allesammen Trygfondens fem baderåd. Her fortæller Lasse Serup Jensby, superviser for livredderne rundt om i Danmark ved TrygFonden Kystlivredning, mere om, hvordan man færdes sikkert ved vandet.

De fem baderåd Lær at svømmeGå aldrig alene i vandet Læs vinden og vandet Lær stranden at kende Slip ikke børnene af syne

- Selvfølgelig skal man kunne svømme og gerne være sammen med andre, og der burde der ikke være noget, hvis man tager sine forholdsregler og følger de fem baderåd. Det er mest farligt, hvis du ikke kender til de lokale forholdsregler på stranden. Det kan være, du er vant til at bade ved Kerteminde, hvor stranden er flad, og du kan gå ud, uden at det pludselig bliver dybt, men så kommer du måske en tur til Nyborg Strand, hvor der er en dyb strøm. Så kommer man pludselig til nogle forhold, man ikke er vant til.

Hvordan læser man vandet?

- En god ting er at tjekke vejrudsigten hjemmefra. Bliver det regnvejr, eller blæser det op i løbet af dagen? Læg mærke til vinden. Er det eksempelvis pålandsvind og store bølger? Så skal man måske lade være at gå i vandet. Man skal ikke overvurdere egne evner.

Er der tidspunkter, man ikke skal hoppe i vandet?

- Vi opfordrer folk til at tage til steder, hvor der er livreddere. Tager man en tur til stranden med livreddertårne, kan man se på flagene, om der er noget man skal være opmærksom på, hvis flaget er gult eller rødt. Ligesom i trafikken betyder et rødt flag stop. Derudover er der ingen grund til at gå i vandet om natten eller alene, hvor der ikke er nogen, der kan se og hjælpe en.

Hvordan passer man bedst på børnene, når de skal i vandet?

- Aldrig slip dem af syne og sørg for, at de kan svømme. Gå med dem i vandet. Gør vandet til et sjovt element og ikke noget, man er bange for.

Hvad hvis man helst selv bliver på stranden?

- Vi opfordrer til, at man selvfølgelig selv skal føle sig tryg ved vandet og kunne gå i det. Er man selv urolig, så skaber det ikke tryghed for børnene. Det kan også være en god ide at henvende sig til andre strandgæster, så hvis der sker noget, har de mulighed for at assistere.