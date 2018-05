Event

Bogense: Lørdag 26. maj i tidsrummet kl. 10-16 er der igen i år forskellige aktiviteter ved Gildehuset/Spejderhuset på hjørnet af Marinavej 2 og Vestre Havnevej 1. Både KFUM Spejderne og Sct. Georgs Gildet afholder loppemarked. Desuden vil spejderne sørge for spændende bålmad. Der vil også være mulighed for at vinde præmier i tombolaen. Inden for i Gildehuset åbner Gildecafeen med salg af kaffe/te, drikkevarer, frikadeller med kartoffelsalat og lækre lagkager. Er man til rappelling på den Gl. El Mølle - står KFUM Spejderne klar med instruktører til at give vejledning i dette.

- Alle er velkommen til at komme og kigge på de forskellige aktiviteter - og ikke mindst nyde den smukke udsigt og det helt særlige havnemiljø, lyder det fra arrangørerne.