havnens dag

Kerteminde: På et sidste orienterende møde i Søsportcentret, hvor alle aktører omkring Havnens Dag var inviteret, blev de sidste detaljer omkring den store aktivitetsdag pudset af.

Kerteminde Kajakklub er tovholdere på Havnens Dag 9. juni, som bakkes op af 46 aktører, der tilsammen byder ind med 60 forskellige aktiviteter.

Kerteminde Kajakklub, der er tovholdere på Havnens Dag, roser aktørerne for den store imødekommenhed og velvilje omkring Havnens Dag, der lige fra starten har vokset sig større og større.

Tovholderne er dog lettere bekymret omkring trafikafviklingen 9. juni. Der forventes mellem 5.000-8.000 gæster i byen, og det sætter byens parkeringspladser under stort pres.

Kerteminde Kommune tilbyder at åbne op for alle arealer, der er egnet til parkering. Politiet oplyser, at arrangementet går under kategorien: Trængsel. Det betyder, at alle gæster må forvente trængsel omkring parkeringspladser og på vejene. Desværre har politiet ikke ressourcer til at hjælpe med trafikafviklingen, og oplyser endvidere, at det heller ikke er muligt at sætte politihjemmeværnet til at løse opgaven.

Havnens Dag henstiller derfor i en pressemeddelelse alle borgere og gæster til at udvise ekstra stor tålmodighed omkring parkeringspladser og på vejene. /EXP