Efter tirsdagens tidlige kampe i København og Herning er syv af de otte VM-kvartfinalister i ishockey fundet. Nummer otte bliver Danmark eller Letland, der mødes i en direkte duel i Boxen klokken 20.15.

Både Finland og USA var sikkert videre inden tirsdagens kamp, som finnerne skulle vinde for at overhale USA og vinde gruppen. Det skete med en finsk 6-2-sejr.