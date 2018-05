Ærø: Rise Flemløse Sparekasse er ikke det eneste pengeinstitut, der deler penge ud til gode formål på Ærø. Nordea, som har en filial i Marstal, har Nordea-fonden, som ligeledes deler penge ud til godgørende og almennyttige formål. Det fortæller filialdirektør Lotte Mathiasen.

- Vi har ikke én uddeling om året, men uddeler løbende på Ærø, så vi vil rigtig gerne have ansøgninger. Man skal ikke holde sig tilbage, og der er kæmpemange penge at hente, lokker Lotte Mathiasen.

Støttede foreninger i 2018 Nordea-fonden modtager ansøgninger og uddeler støtte løbende over året. Her er de foreninger, der foreløbig har fået støtte i 2018.Kvik Søby Boldklub: 7.000 kr.



Ærøskøbing Idrætsklub: 4.000 kr



Ærøhallen: 10.000 kr.



Ærø Museum: 10.000 kr.



Blomstrende Ærø: 5.000 kr.



Ærøs Operavenner: 5.000 kr.



KFUM-spejderne Ærø: 10.000 kr.



Marstal Kulturdag: 10.000 kr.



Ærø Fester: 3.000 kr.

Hun forklarer, at den lokale filial står for at dele ud til mindre foreninger lokalt, mens fonden i København har 50 millioner kroner til rådighed til større kystnære projekter.

- Tanken bag er at støtte det, der understøtter det gode liv, og det kan være både den lille forening, som kan have gavn af 3000 kroner, og et stort kystprojekt, der skal have en million. Det er et kæmpe spænd, og det er individuelt, hvad det gode liv er, forklarer hun og tilføjer:

- Vi er ligeså lokale, som Rise er, og vi har en kæmpe fond, der også kan komme ærøboerne til gode.