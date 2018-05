Marstal: Molevit er en fordanskning af ordet menuet. Den ærøske folkemusik, Molevit, er derfor en ærøsk fortolkning af den franske menuet.

Hvordan den lyder i musiker og komponist Anders Ringgaards fortolkning kan høres lørdag eftermiddag kl. 15 på Skipperkroen i Marstal, når Anders Ringgaard kommer med sit orkester, Grønt Lys, for, som han siger "at give noget tilbage" til gengæld for den inspiration, han har fundet i såvel ærøsk folkemusik som i de fortællinger om søens folk, som blandt andre Carsten Jensen har viderebragt i sin folkekære roman "Vi de druknede".

Med musikerne Sigurd Hockings på guitar, Søren Lund på kontrabas og Mads Stephensen på trommer og med Anders Ringgaard selv på harmonika og som forsanger er Grønt Lys klar til sin ø-hop-turne, der starter på Langeland, går til Ærø, Skarø og Strynø.

- Når man gerne vil ud og spille med et orkester som mit, er problemet på de mindre øer ofte, at det kniber med økonomien. Derfor er jeg meget glad for, at vi har fået et beløb i støtte fra Komponistforeningen, som betyder, at jeg kan lønne mine musikere, siger Anders Ringgaard.

Selv har han ingen udsigt til løn, men til nogle hyggelige spillearrangementer.