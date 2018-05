- Det er klart, at vi skal tage hensyn. Det er jo os, der sidder med de farlige våben, siger Aage Lehnskov og understreger, at jægerne naturligvis vil træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Jægerne bliver en del af brugergruppen i Pipstorn Skov, som har til formål at øge og forbedre dialogen og den gensidige forståelse blandt forskellige brugergrupper. Det er er her, brugerne sammen drøfter brugen af skoven og skovens faciliteter, mulige konflikter i de forskelliges brug af skoven og mulige samarbejder mellem brugerne, oplyser Faaborg-Midtfyn Kommune.

- Ligesom alle andre vil vi gerne ind i området her, også for at kunne aflaste vores andre jagtområder lidt, fortæller Aage Lehnskov, som er talsmand for jægerne og har taget initiativ til samarbejdet.

Faaborg-Midtfyn Kommune vil i samme ombæring gene afprøve og få erfaring med den praksis, der er omkring skiltning i forbindelse med jagt i Naturstyrelsens skove. Her skiltes der ikke ved jagt, da andre besøgende har førsteprioritet og altid skal føle sig velkomne.

Erfaringen er, at besøgende skræmmes unødigt af skiltning omkring jagt.

Derfor vil der om morgenen ikke blive sat skilte op ved jagt i Pipstorn.

Om eftermiddagen vil der blive skiltet ved de fem officielle indgange. Det vurderes, at der er flere mennesker i skoven i aftentimerne end i de tidligere morgentimer, hvilket er begrundelsen for denne beslutning, oplyser Faaborg-Midtfyn Kommune.

Og på den måde kan man afprøve begge muligheder - med og uden skiltning - i samme prøveperiode.

- Vores fokus er, at alle skal have en god oplevelse i Pipstorn, fortæller projektleder Alice Rasmussen, Faaborg-Midtfyn Kommune.

- Samtidig er vi interesserede i at rumme de grupper, der ønsker at benytte sig af mulighederne i Pipstorn. Jagt kan måske påvirke andres brug af skoven negativt. Det ved vi ikke, og derfor har vi aftalt denne prøveperiode. Så må vi se, hvilke erfaringer vi står tilbage med efterfølgende.

Det er Holstenshuus Gods, der ejer Pipstorn Skov. For et par år siden indgik kommunen en 10-årig lejeaftale, og siden er området blevet udviklet blandt andet med hjælp fra Dansk Skovforening og Øhavsmuseet. Kommunen har etableret en sti langs veteranjernbanen, så det er blevet let at komme til området. Ski- og motionsklubben har lavet et MTB-spor, og orienteringsklubben har sat løbsposter op. Flere skoler og Det Mobile Sundshedscenter bruger området mere eller mindre fast, ligesom andre foreninger og områdets borgere benytter skoven.