Alle har jo lov at ytre sig om trafik. Jeg ved ikke, om jeg er den rette? Må indrømme, at jeg har fået adskillige fartbøder i mit ikke livslange trafik liv, men dog 47 år bag rattet i mange forskellige køretøjer.

Derfor undrer det mig, at Arne Helmer, som i FS søndag 13. maj skriver om i et livslangt trafikliv kun at have kørt 480.000 km, og at han er blevet påkørt 27 gange. Det vil svare til en skade, hver gang han har kørt 18.000 km.

Man må da håbe for Arne, at han ikke har været lige så uheldig med sine andre gøremål ... Det er da godt nok mange trafikuheld, som han helt uforskyldt har været impliceret i.