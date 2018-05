- Sundhedsjournal er tilgængelig i hele landet

Hver måned bliver sundhed.dk besøgt af minimum 1,7 millioner danskere. Hertil kommer, at sundhed.dk gennem de seneste syv år er den it-applikation, som flest sundhedsfaglige anvender i det daglige arbejde. Patientjournaler, laboratoriesvar, medicinoverblik, aftaler med sundhedssystemet og oplysninger om behandlingstyper er bare et lille udpluk af de oplysninger, borgerne går på den fællesoffentlige sundhedsportal for at se.

Et af de mest velbesøgte områder på sundhed.dk er Sundhedsjournalen, hvor den tilknyttede læge eller sygeplejerske kan kigge med i patientens oplysninger. Er man for eksempel sygeplejerske i Aarhus og har en patient med bopæl i København, sørger Sundhedsjournalen for, at sygeplejersken i sit eget system kan se data på patienten fra indlæggelser på københavnske hospitaler. Med andre ord sikrer Sundhedsjournalen, at data på patienter bliver delt på tværs af regioner i hele landet. Det har vi lige vundet Sammenhængsprisen for - en pris der gives til et digitaliseringsprojekt, der har bidraget til at gøre den offentlige sektor mere overskuelig og sammenhængende.

Denne konstatering leder mig hen på Per Storm Madsens leder i søndagsavisen "It-system, der peger fremad", hvor lederskribenten sår tvivl om sundhedsjournalens tilgængelighed i hele landet. Dansk sundheds it og sundhed.dk har de seneste 15 år været førende på verdensplan og er for længst forbi opgaven med at kunne se på tværs mellem regioner og sygehuse. Hertil kommer, at også kommuner, laboratorier, apoteker, og alment praktiserende læger bidrager med løsninger og oplysninger, der i alt gør sundhed.dk til borgeres og sundhedsfagliges digitale adgang til sundhedsvæsenet. En national infrastruktur, der binder 120 datakilder sammen.

Region Syddanmarks regionspolitikere har netop taget beslutning om, at der skal bruges en kvart milliard kroner på et nyt elektronisk patientjournalsystem. Herfra skal lyde et stort tillykke med det til både borgere og sundhedsfaglige på Fyn og i den sydlige del af Jylland. Hver gang der investeres i ny sundheds-it, følger der nye bedre muligheder med for både sundhedsfaglige og borgere, og det vil uden tvivl også være tilfældet i Region Syddanmark. At sygehusene bruger forskellige patientjournalsystemer er ingen hindring for, at de kan tale sammen hen over regionsgrænser. Det er netop, hvad Sundhedsjournalen på sundhed.dk sørger for: At trække data fra alle systemer og dermed sikre borgeren og sundhedspersonalet et sammenhængende overblik over borgerens sundhedsdata, som skaber åbenhed og transparens for patienterne. Journalen samler alle sundhedsdata ét sted og giver mulighed for at dele data på tværs af de sektorer, der har ansvaret for udredning, behandling og opfølgning.

Det er derfor naturligt, at Sundheds - og Ældreministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner og KL i Strategi for Digital Sundhed 2018-2022 slår fast at: Sundhed.dk skal fortsat fungere som en samlet national indgang, hvor borgere har adgang til deres sundhedsoplysninger fra hospitalet, praksissektoren og kommunale sundhedstilbud og -pleje. Med et samlet og genkendeligt grafisk udtryk kan siden give borgeren oplevelsen af sammenhæng.

En sammenhæng som ikke bare borgerne i Region Syddanmark får. Men i hele landet og på tværs af sygehusmatrikler og regionsgrænser.

o Sundhed.dk er den fællesoffentlige sundhedsportal, der ejes af regionerne, KL og Sundheds- og Ældreministeriet.