- Den er ganske fremragende, og det er faktisk et resultat af det Blå Flag. Før det blev indført, havde vi rigtig mange områder med dårlig badevandskvalitet. Med det Blå Flag blev kommunerne forpligtet til at måle badevandskvaliteten, og som et led i det blev kloakudledninger væsentligt reduceret. I dag har vi hundredevis af steder i Danmark, der er rene og sikre. Selv inde i byerne, forklarer han.

Fælles for de seks er, at deres badevandsprøver i de seneste fire år stort set alle ligger helt nede på baggrundsniveauet, hvor der er så få bakterier, at man ikke kan måle det eksakte antal.

- Det er to afgørende forudsætninger for, om man kan få flaget. Sikkerheden skal være i orden på stranden, og badevandet skal være rent. Hvis man for eksempel har haft noget udledning af colibakterier, så vandet er blevet beskidt, kan man ikke hejse det Blå Flag i år. Det er borgernes sikkerhed for, at der er styr på badevandskvaliteten, siger han.

Det er stadig lidt koldt at hoppe i vandet ved de fynske kyster. Men skulle man alligevel få lyst, kan man være helt sikker på, at kvaliteten af badevandet er i top.

Der er dog også byer med rene strande og rent badevand, der fravælger at ansøge om det Blå Flag. Det har områder på vestkysten og næsten alle nordjyske kommuner gjort i år.

Det undrer ikke Jan Ejlsted.

- Det er sådan, at Blå Flag har nogle skrappe sikkerhedsregler. For eksempel må man ikke have hund på stranden, og man må heller ikke køre med bil. Det har givet anledning til, at nogle har droppet flagene, og det er selvfølgelig helt okay. Det vigtigste for os er, at man som borger kan føle sig helt sikker på forholdene på de strande, hvor der er Blåt Flag, siger han.

Ifølge konsulent i Friluftsråden Bjarke Frandsen bør man generelt holde sig fra strande med dårligt badevand.

- Mange danskere ved ikke helt, hvad de her anmærkninger omkring badevandet betyder. Det er jo ikke som sådan giftigt badevand, hvis det bliver anmærket som dårligt badevand, men sundhedsmyndighederne har vurderet, at for mange mennesker vil bliver syge af at bade i vandet, forklarer han.