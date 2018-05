Da bandet Gogol Bordello optrådte på Posten sidste uge, skiftede al scenelyset farve fra blåt til lilla, da bandet gik i gang med gruppens største hit "Start Wearing Purple". Det havde ikke tidligere kunnet lade sig gøre på Posten, hvor en del af det gamle lys blot kunne skifte farve og position, hvis det blev ændret manuelt. Oftest med hjælp fra en stige.

Det er slut nu, hvor 24 nye lamper fra den tjekkiske producent Robe er hængt op. Hver eneste lampe kan ændre farve som en lynhurtig kamæleon. Til alle tænkelige farver.

- Der er ikke den farve, vi ikke kan lave med det nye lys. De 24 nye lys er også markant hurtigere end det gamle og bruger tilmed kun omkring en femtedel i strøm, fordi det er LED-lamper, fortæller Kasper Nielsen, der er den ene af Postens to faste teknikere.

De to teknikere og deres elev har brugt et par dage på at hænge alle lamperne op og finjustere dem. Og de glæder sig umådeligt over, at det til en vis grad er slut med at bruge det meste af tiden på at kravle op og ned ad stiger.

- Lyset kan drejes trinløst i alle tænkelige vinkler fra vores teknikkonsol, så vi kommer til at spare ufatteligt megen tid, fordi vi ikke skal op og ned ad stier. Det giver os også den fordel, at vi kan lave lyset grundlæggende om helt op til koncertstart, hvilket tidligere var umuligt, fordi scenen i sagens natur er fyldt med instrumenter, monitorer og andet udstyr, siger tekniker Steen Juul.

Med det nye lys lever Posten op til de forandrede krav til scenelys, som ikke længere handler om at have spotlys på forsangeren eller guitaristen under en afgørende solo.

- Vi har typisk den tilgang, at hele scenen er ét stort visuelt billede. I dag gælder det ikke i så høj grad om at spotte enkeltpersoner ud i faste positioner. Scenelyset skal være en levende kulisse, som udgør en ramme for showet, siger Aske Wolfhagen, der er i lære som tekniker.