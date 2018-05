420.000 kroner vil det koste at få permanent lys på tre udvalgte motorvejsbroer. Miljø, Teknik og Plan-udvalget vil prøve at få staten til at betale en del af udgiften.

- Vi kan ikke leve med et nyt stenkast, siger udvalgsformand Dan Gørtz (V), og derfor har udvalget også besluttet i første omgang at tage udgiften med blandt ønskerne til næste års budget.

I december 2017 blev der opsat lys på Langesøbroen , hvorfra den sten blev kastet, som dræbte den tyske kvinde. Siden er der på anmodning af politiet også opsat lys på Koelbjergvej og Grøftebjergvej i Assens Kommune, og det er de tre steder, man nu er indstillet på at gøre belysningen permanent for at øge trygheden og trafiksikkerheden.

Lys på motorvejsbroerne kan gøre det noget vanskeligere i det skjulte at kaste sten ned på motorvejen og ramme sagesløse bilister, som det skete ved Skallebølle i august 2016, da en 33-årig tysk kvinde blev dræbt . Samtidig kan det også skabe tryghed for dem, der færdes der i et lovlydigt ærinde.

Dog mener Dan Gørtz ikke, at det bør være en ren kommunal udgift at forhindre stenkast mod motorvejene. Derfor er det også planen at tage kontakt til Vejdirektoratet om medfinansiering.

- Hvis ikke der er andre til at finansiere det, må vi til lommerne, men jeg synes, det var rimeligt hvis Vejdirektoratet - staten - var medfinansierende og delte udgiften med Assens Kommune. Det vil vi forhøre os om, siger Dan Gørtz, der i øvrigt mener, at der er flere andre vejinvesteringer, som andre burde tage del i, så de ikke hviler på Assens Kommune alene.

Der er i alt syv motorvejsbroer i Assens Kommune, men de øvrige på Søndersøvej, Bogensevej, Gelstedvej og Hønnerupvej anses for at være så trafikerede, at risikoen for, at nogen skulle finde på at kaste sten derfra, ikke vurderes at være særligt store.