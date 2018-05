FODBOLD: Den skinbarlige sandhed om Boldklubben Marienlyst er, at holdet i de seneste ni kampe blot har hentet et point. Holdet er styrtdykket fra en opryknings-position ned gennem feltet, fordi truppen er blevet ramt af en kaskade af skader, der er fulgt op af nye skader til spillere, som for tidligt var sendt i kamp.

Situationen er helt den samme inden onsdag aftens hjemmekamp mod Ringkøbing på Windelsvej.

- Mads Jørgensen kom tilbage og hjalp os, men han kan ikke sparke med sin højre fod. Han burde jo have trænet nogle gange, før vi kunne bringe ham direkte i kamp. Vi har i denne periode været mellem syv og 12 til træning og af dem har tre-fire stykker skullet genoptræne, så vi kun har vi otte på banen. Det siger sig selv, at det der sker til træning afspejles i kamp, siger træner Carsten Hemmingsen, der ellers ikke har villet bruge skader som undskyldning.

- Men nu er det blevet lidt for svært. Det er muligt, at vi ikke kan få noget resultat mod Ringkøbing, men vi kan stille forventninger om, at vi ikke lægger os ned og , at vi viser moral. Det handler om ære og stolthed, selv om der også er op af bakke for spillerne, og det er en ond cirkel, siger Hemmingsen, der ikke har nogen anelse om, hvem kan kan sende i kamp onsdag.

- Jeg har ingen anelse og det bliver igen et puslespil, siger Marienlyst-træneren.

Nu har Jonas Hvilsom og Mads Hansen meldt sig på skadeslisten