Åbent brev. Lad os få demokratiet op i et højere gear i Nyborg

Der er rigtige mange kommuner, blandt andet Middelfart, som sender live-tv fra deres kommunalrådsmøder. Det er et hit for mange indbyggere og ikke mindst ældre, som har glæde af det, da de ikke kan overvære møderne. Det er minimalt, hvad dagspressen skriver fra møderne. Jeg tror, at der er rigtige mange, der gerne vil høre, hvad den person, de har stemt på, siger på møderne. I øvrigt har pensionister ikke råd til at holde avis, da den er efterhånden så dyr, at man ikke kan betale for at få den.

Derfor vil jeg henstille til byrådet om, at der laves udsendelser for demokratiet skyld. I Middelfart er det Tv Fynboen, som sender møderne. Vi har også Fynboens reaktion her i byen, så kom i gang.