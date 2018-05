Da en 17-årig dreng i februar solgte omkring et gram af det farlige stof MDMA, kunne han ikke forudsige, at det ville ende med, at en 15-årig døde efter at have indtaget stoffet.

Det mener den 17-åriges forsvarer, Kim Steen.

- Den tiltalte kunne ikke vide, hvad der ville ske, og han havde ingen indflydelse på, hvordan stoffet ville blive indtaget, siger Kim Steen i Retten i Næstved.

- Man kan ikke forvente, at man som sælger har viden om alt dette. Det er ikke noget, han kan forudsige, og det er ikke en naturlig udvikling, tilføjer han.

Forsvareren mener derfor, at den 17-årige bør frifindes for uagtsomt manddrab.

Den 17-årige solgte stoffet til en anden person, som efterfølgende solgte det videre til Adam Buk på 15 år.

Adam Buk mistede efterfølgende livet, efter at han i 13 dage havde kæmpet med skader, som han pådrog sig i forbindelse med indtagelsen af stoffet, som viste sig at være en meget stærk udgave af stoffet MDMA.

Også Adam Buks ven blev syg og indlagt efter at have indtaget stoffet, men han blev udskrevet dagen efter.

Den 17-årige er ked af, hvordan tingene udviklede sig.

- Det var ikke på den måde, det skulle ske, og det beklager jeg, siger den tiltalte som sin sidste bemærkning.

Forsvareren mener også, at den 17-årige ikke er en professionel sælger af stoffer.

Han mener derfor, at den 17-årige maksimalt skal i fængsel i fire måneder.

Omvendt mener anklager Skipper Pelle Falsled, at den 17-årige skal i fængsel i et år og tre måneder.

- Det er groft uagtsomt. Han har overdraget noget ulovligt og farligt, og det er en farlig handling, siger han.

Der falder dom i Retten i Næstved senere tirsdag.