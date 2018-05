Debat: Hvorfor I vil ændre strandbeskyttelseslinjen mod borgernes ønske?

Desværre har vi i den tynde ende sovet i timen. Først da klagemuligheden var overskredet, opdagede vi på Kystvejen, at kommunen ønsker at ændre strandbeskyttelseslinjen. Jeg har dog ikke talt med alle, men størsteparten har tilkendegivet, at de ikke er med på kommunens forslag. Det lyder, som om det skal være en fordel for dem, der bor der, men ingen ønsker det.

Kan I fra kommunen forklare os, hvorfor I vil ændre strandbeskyttelseslinjen mod borgernes ønske? Det ønsker vi et svar på. Vi ønsker den ikke ændret.