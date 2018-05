Ærø: Den har været længe undervejs, men nu er den her: Hjemmesiden Det Helbredende Ærø, som samler de alternative behandlere og sundhedstilbud, der er på Ærø, er nu gået i luften. Det er halvandet år siden, initiativtageren Ulla de Frey første gang fortalte om projektet, og siden har hun og hendes søn Michael Svanholt arbejdet på at færdiggøre den.

Ærø er ifølge Ulla de Frey en ø med mange indgange til det gode liv - skræddersyet til helbredelse, som hun skriver på hjemmesiden - og det fik hende til at begynde arbejdet med hjemmesiden.

- Det går ud på at fortælle, at vi har det rolige og gode liv på Ærø, siger hun og fortæller, at der ud over kropsterapeutiske behandlere også er blevet plads til mere gængse turistinformationer såsom spisesteder og steder, man kan bo.

Det skal ifølge Ulla de Frey være sådan, at man kan sidde et sted i Danmark og med udgangspunkt i hjemmesiden planlægge sin - helbredende - ferie på Ærø. Og det er et nyttigt redskab for turister, mener turist- og erhvervsdirektør Chris Hammeken.

"Det er et stykke imponerende arbejde, som jeg er sikker på, vil komme rigtig mange til gode," skriver han i sit seneste ugebrev.

Hvis man synes, der er et tilbud, der mangler på det-helbredende-ærø.dk, kan man kontakte Ulla de Frey på ulladefrey@besked.com.