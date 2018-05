Akademiholdet Oure FA ser ud til at gå i stå i opløbet, og det ligner, at TPI's hjemmekamp den første lørdag i juni hjemme mod B1909 kan blive altafgørende.

Men Oure FA er gået voldsomt i stå i foråret, senest med et nederlag på 2-3 til B1909, som er midt i en større sejrsstime. Den kommer dog for sent til at nå frem i kampen om førstepladsen, som er eneste adgang til 2. division.

TPI gæster Aarhus Fremads andethold på lørdag, og det er altid en listig affære, og derefter kommer et af forårets hold Varde til TPI's hule med den frønnede, men yderst praktiske diminutive trætribune - inklusive nabo-halvtag - som er et udmærket værn mod den udsøgte flok, som normalt bivåner holdets kampe.

To nederlag vil pludselig gøre TPI's situation usikker, men det er et godt bud, at der kan falde en oprykning, når B1909 gæster TPI lørdag den 2. juni et brag af et lokalopgør.

Sport Fyn erfarer fra gode kilder, at TPI's topledelse er opmærksom på situationen, hvor det lokalopgør kunne være dagen, hvor oprykningen bliver en realitet - hvis det hele ellers flasker sig i TPI's hvidrøde farver.

Oure FA har et par relativt "nemme" kampe nu - ude mod VSK Aarhus' andethold og så hjemme mod Esbjerg-reservernes bundhold.

Men reelt skal Oure FA normalt vinde de sidste fem kampe, hvis TPI skal sætte det hele til, og det kan for tiden være svært at tiltro de talentfulde, men åbenbart svingende akademispillere.

Oure FA-udviklingen er specielt interessant, fordi der er etableret et nyt elitesamarbejde med Svendborg fB, som dumpede helt ned i Serie 1 efter FC Svendborgs konkurs.

Hvis Oure FA rykker i 2. division, får Svendborg automatisk en billet tilbage til eliten med kampe Høje Bøge Stadion. men det ligner nu, at udsigten i første omgang er kampe i Danmarksserien - hvilket måske i forvejen passer bedre til Svendborgs øjeblikkelige potentiale, indtil andet er bevist.

I bunden fik B1913 en yderst værdifuld sejr i weekenden ude over VSK, Aarhus og kan på lørdag tage endnu et jættestort skridt mod en redningskrans, hvis der kommer en sejr hjem mod bundholdet Esbjerg, der gæster Campusvej.