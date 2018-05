Skalkendrup: Velsmagende kød på omgængelige dyr er der mulighed for at opleve, når Kildegaarden Highland Cattle i Skalkendrup 27. maj holder åbent hus.

Kildegaarden Highland Cattle drives af Jeanette og Jens Kimer, som begyndte i 2011 med to køer og to kalve af racen skotsk højlandskvæg. I dag har de en noget større bedrift med omkring 30 dyr, som går lige ved siden af ejendommen og kan ses fra haven.

- Vores flok består af avlstyren Hugo og den nye avlstyr, Mylius, 12 moderdyr med kalve fra forrige og sidste år plus de nye kalve der er kommet i år. Vi har stamtavler og navne på alle vores dyr, og i år starter alle kalve med bogstavet O. Dyrene er rolige og omgængelige. De nyder, når vi kommer ind og strigler dem, siger Jeanette og Jens Kimer i en pressemeddelelse.

At det netop er højlandskvæg, de har på gården, skyldes dels, at racen er smukke, men det har også noget med kødet at gøre.

- Vi har dem også, fordi de smager pragtfuldt, og det er spændende at fremavle nogle gode, rolige og kødfulde dyr, siger parret, som hvert år tager de bedste af dyrene til dyrskue i Odense for at vise racen frem og bedømt dyrene af en professionel dommer.

Arrangementet finder sted i forbindelse med Kødkvægets Dag, hvor kan man komme og se det skotsk højlandskvæg, hvor køerne på denne årstid går med små kalve. Parret holder også åbent i gårdbutikken, hvor der er kød fra egne dyr og mange andre lækkerier, ligesom der vil være smagsprøver og mulighed for at købe pølser af skottekød, øl, vand, kaffe og kage.

Kødkvægets Dag arrangeres af foreningen Dansk Kødkvæg og var indtil for to år siden et landsdækkende arrangement, men nu kun bevaret på Fyn, hvor 13 besætninger i år deltager. Besætningerne holder åbent søndag 27. maj klokken 10-16.