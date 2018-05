Nyborg: Bastionen er lørdag 9. juni klokken 8.30-16 ramme om et førstehjælpskursus for kommende deltagere i projektet Danmark Redder Liv.

Dansk Folkehjælp skal stå for uddannelsen af 3.000 frivillige, som gennem et hurtigt udkald skal kunne yde førstehjælp til venner, familie og andre i nærområdet.

For at blive tilknyttet vagtcentralens applikation skal man have et gyldigt eller godkendt førstehjælpskursus, som Dansk Førstehjælpsråds uddannelse, Medborgerførstehjælp, på syv timer.

Tilmelding senest 3. juni på www.redderliv.dk/tilmelding. /EXP