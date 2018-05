- Deltagerne kan se frem til en rute, hvor vejret på dagen kan ændre forholdene meget. Man kommer til at ro på noget, der ligner frit hav, og det gør, at der kan være bølger og strøm, som der jo er i Lillebælt. Jeg synes selv, det er rart, at man ror rundt om en ø, for det giver noget andet end at ro på en bane.

Middelfart: Der bliver grillpølser, grin og fuld gas over Lillebælt, når kajakklubben Strømmen inviterer til Fænø Rundt 27. maj, hvor deltagerne skal sejle rundt om Fænø i kajak. Arrangementet har normalt omkring 100 til 150 deltagere, og ifølge formanden for Kajakklubben Strømmen, Claus Svenningsen, kommer deltagerne ud på en hel unik rute.

Deltagerne i Fænø Rundt er ikke eliteudøvere, men hvad Claus Svenningsen kalder "motionister og supermotionister". Fænø Rundt er åbent for både havkajakker, turkajakker, kapkajakker og stand up paddling, og for deltagerne koster det blot 30 kroner at deltage.

Da løbet startede i 2010 var der omkring 30 deltagere. Nu passerer deltagerantallet oftest de 100 deltagere, og det kræver mange frivillige kræfter at få det stablet på benene.

- Vi har været i gang så længe, at det er ved at køre efter en skabelon, men der er meget arbejde inden med at sikre følgebåde, få købt mad og forplejning ind, og sørge for at alt det på land er på plads. Og så er det på dagen, det store slag skal slås.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at vi er klar på dagen, og vi glæder os til en rigtig klubdag, hvor folk hygger sig. Det er en meget broget forsamling, og folk kommer både høj som lav, fortæller Claus Svenningsen.