Debat: Komplekse Korea med en krig på nu 67. år

Synspunkt: Halvøen Korea blev fra tidernes morgen befolket af mongoler, som den dag i dag lever i klaner og stadig ikke må gifte sig inden for familien eller klanen på grund af frygten for indavl. Korea har grænse til Kina og har megen påvirkning herfra.

I 1876 begyndte japanerne at trænge ind i Korea, men først efter en krig med Rusland og Kina besatte Japan Korea i 1904 - se tegning i fransk avis fra besættelsen af hovedstaden Seoul. Det blev til en kolonisering, som varede til 1945, hvor Japan tabte krigen. Under besættelsen og verdenskrigen var der oprettet en eksilregering for hele Korea med demokratiske Syngman Rhee som leder. Han blev også hele Koreas første præsident.

I tomrummet/trætheden efter verdenskrigen øjnede Stalin og Mao chancen for at indføre kommunismen i Korea ved at besætte det nordlige Korea. Den 25. juni 1950 stormede 100.000 soldater under ledelse af den Moskva uddannede kommunist, 36-årige Kim Il-Sung, udstyret med tungt sovjettisk materiel som kampvogne og artilleri det sydlige Korea og indtog hovedstaden Seoul. Det fik Syngman Rhee til at bede om FN og amerikansk hjælp - ligesom Krim og Ukraine har bedt om vestlig hjælp.

USA kunne forudse, at Korea skulle være en kommunistisk bastion i Stillehavet, som også kunne true USA, og kom derfor Sydkorea militært til hjælp. Koreakrigen var en realitet. General MacArthur, som vandt Stillehavskrigen, blev chef for styrkerne og sagde, at han ville forsvare Korea som sit eget land. USA's præsident Harry Trumann sammenlignede den kommunistiske aggression med Hitlers.

FN fordømte ligeledes og gav mandat til indsættelse af FN-tropper. USA stillede med 480.000 mand og England med 63.000 mand. Dertil kom tropper fra andre 14 lande. Danmark stillede med hospitalsskibet "Jutlandia", som gjorde stor nytte.

Da FN-styrkerne havde fået overtaget og trængt aggressorerne tilbage til omkring den 38 breddegrad, indsatte Mao endnu flere tropper, så der var langt over 300.000 kinesiske soldater i Korea. General MacArthur sagde offentligt, at han foretrak at bruge atombomber.

"Fyr dem af, så kommunisterne kan forstå det", sagde han, men det blev for meget for præsident Truman, som i stedet fyrede MacArthur. Efterfølgende måtte man faktisk give MacArthur ret, for den grusomme krig kostede tre millioner menneskeliv - heraf to millioner civile. Krigen kører nu på sit 67. år og trusler fra "Den Store Leder" fyger i luften.

Spørgsmålet er, om ham her kender MacArthurs udtalelse og nu benytter chancen til at sige tak for sidst? Lad os håbe, at det kun er en trussel, for det blev jo ikke til noget med en USA-atombombe. Bemærk de store kasketter for at gøre "de små mænd større".