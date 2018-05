Folkemusik: Musiker Anders Ringgaard Andersen havde en heldig PR-dag, da han fandt på navnet til sit folk-baserede band, Grønt Lys. Grønt Lys blinker aktivt. Og netop en aktiv saltvandsindsprøjtning er intentionen med musikprojektet Ø-Hop, der med støtte fra komponistforeningen, starter en øhavs-turne på fredag 18. maj. Første hop gælder Spodsbjerg Badehotel. 19. maj er det Skipperkroen i Marstal, som får musikalsk besøg. 20. maj Café Sommersild på Skarø. Og efter yderligere et dato-hop er det Strynøs tur 23. juli.

Musik og Farver Fem langelandsk-orienterede kulturmagere (Esben Just, Søren Ramsing, Birger Pritnz, Keld Nielsen og Manfred Wolf) har fundet sammen om en fælles udgivelse af en kulturkalender for Langeland, støttet af Langeland Kommune.Programmet "Musik og Farver" omtaler arrangementer fra maj og til og med december.



Halløj på Badehotellet har navne som "Grønt Lys" 18. maj, mens Esben Just som musiker optræder i forskellige kombinationer som sammen med Margrethe Grarup 3. juni og med Bagenkop Byorkester 19. august. Sidste arrangement på badehotellet er "Dagslys" 16. september.



Jazz-arrangementer i Langelands Jazz Klub starter også i weekenden med Strynø Pinse Jazz.



Sommerkoncerter på Langeland har første koncert lørdag 26. maj i Bøstrup Kirke, mens Fredsskovskoncerten arrangeret af Rudkøbing Musikforening foregår 9. juni med bl.a. Stig Møller Band. Sommermusik på Lohals Havn løber fra 23. juni, Spodsbjerg Havnefest fra 29. juni-1. juli, Bagenkop By- og Havnefestival fra 10.-15. juli og Hesselbjerg Musikfestival fra 19.-22. juli.



- Næste gang kommer der også mere kunst i kalenderen, lover Manfred Wolf, der har stået for udfærdigelsen. I herværende eksemplar er dog omtalt de Langelandske Kunsttårne med tårnsangerdagen 9. juni, Bagenkop Kunsthal og Kunstnernes Åbne Døre i påsken '19.

- Øhavet har givet mig så meget inspiration til både tekster og musik, så nu synes jeg, det er tid at give noget tilbage til alle de ildsjæle, som så ihærdigt sørger for kulturlivet på øerne, siger Anders Ringgaaard, der til sin turné har samlet et hold på tre musikere - Sigurd Hockings på guitar, Søren Lund på kontrabas og Mads Stephensen på trommer foruden sig selv på harmonika og vokal.

Musikalsk er det den sydfynske folkemusik, der har givet ideer til Anders Ringgaards egne kompositioner. Som Molevitten fra Ærø - den ærøske pendant til en menuet. Som den langelandske og meget kendte folkemelodi "I skovens dybe stille ro" eller den musik, der opstod omkring de inviterede musikere, som Tranekær Slot husede. Også Taasine er kendt for sin folkemusik.

- Mine tekster behandler også livet som sømand samt dét at leve så tæt ved vandet, fortsætter Anders Ringgaard, der bl.a. har brugt fortællinger fra Carsten Jensens populære roman "Vi de druknede" som udgangspunkt i nogle sange.

Støtten fra Komponistforeningen har betydet, at Anders Ringgaard kan lønne sine musikere i Grønt Lys. Selv får han fornøjelsen af at komme ud og promovere sin musik og sine udgivelser.

- Når man arbejder i så smal en genre som jeg, mangler man kanaler at promovere sin musik i. Folkemusik bliver ikke spillet i radioen og heller ikke i streamingtjenesterne er der salg for den slags musik, konstaterer Anders Ringgaard, der ellers har oplevet et veritabelt stormvejr af anerkendelse i den sidste tid: Først modtog han en grammy-pris sammen med bandet Basco, så var samme band nomineret til Carl-prisen indenfor roots og yderligere var Anders Ringgaards musik til forestillingen "Knud romers ABC" nomineret i kategorien Årets Børnemusik.