Årslev: Den Fynske Spilfabrik på Polymeren får torsdag 17.maj klokken 15-17 besøg af tre succesrige spiludviklere, som ved et åbent arrangement vil fortælle om deres vej ind i branchen, og hvad de aktuelt arbejder med.

- Vi vil gerne inspirere fynske spiludviklere til at tage springet fra hobby-udviklere til professionelle spiludviklere. For her tror vi selvfølgelig på, at spilbranchen kun vil blive større. Spil kan noget, som andre medier ikke kan - derfor vil vi i fremtiden se spil blive relevante i langt flere kontekster i dag. Både inden for markedsføring, kommunikation, undervisning og underholdning, fortæller Fleur Bernburg, der er daglig leder af Den Fynske Spilfabrik.

De tre spiludviklere, der kommer på besøg, er Frederik Schreiber, executive producer ved SlipGate Studios i Aalborg og vice president ved 3D Realms, Jacob Honoré, der er direktør ved Zaxs i København og Michael Flarup, grundlægger af Northplay. /EXP