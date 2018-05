Middelfart: Antallet af unge mennesker, der ender i et misbrug af rusmidler er stigende, og det er en udfordring, som lokalsamfundet inviteres til at tage del i.

Alle interesserede borgere i Middelfart inviteres således til informationsmøde på Brasserie Svanen på Kulturøen onsdag den 16. maj klokken 19, hvor foreningen Fremtidens Netværk samt repræsentanter fra blandt andet Rusmiddelcenter Middelfart vil være til stede for at fortælle om, hvordan man kan være med til at tage et socialt ansvar for Middelfarts unge mennesker.

Der er gratis adgang, og foreningen Fremtidens Netværk byder på kaffe og kage.