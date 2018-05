Der er flere måder at være hofmarskal på. Søren Haslund-Christensen, der fylder 85 år fredag den 18. maj, havde sin egen og huskes for sin lune, men også kontante facon.

Fra 1989 til 2003 beklædte han jobbet som dronningen og prins Henriks nærmeste rådgiver. Det var en hverdag med økonomisk ansvar og repræsentative begivenheder. Ved de store gallamiddage i ind- og udland var det Haslund, der med sin hofmarskalstav gik i spidsen for regentparret.

Det er sådan, han huskes i offentligheden, men bag den tætte række af ordner på den røde uniform gemte han på en lidenskab for fjerne lande og store vidder.

Hans far var den berømte Henning Haslund-Christensen, der viede sit liv til etnografi og opdagelsesrejser. Det satte sit præg på sønnen, der drømte om at følge i hans fodspor.

Faderen blev syg og døde i Afghanistan i 1948, da Søren Haslund-Christensen var 15 år. Dermed nåede faderen aldrig at opfylde løftet om, at sønnen skulle få lov at deltage i en af ekspeditionerne til Asien.

Men Søren Haslund-Christensen tog revanche. I 1986 og 1990 rejste han til Mongoliet og Kina for at besøge de steder, hvor hans far havde arbejdet. På den ene af ekspeditionerne deltog kronprins Frederik.

Siden blev det til en rejse til Afghanistan med sønnen, filmproducent Michael Haslund-Christensen. Målet var at besøge Henning Haslund-Christensens grav på Kabuls lille kristne kirkegård. Et stort og bevæget øjeblik, har de fortalt.

I 2007 var der igen bud efter Søren Haslund-Christensen, der ledede Galathea 3. Bag ekspeditionen stod Jyllands-Posten, som senere overdrog projektet til Dansk Ekspeditionsfond med den tidligere hofmarskal i formandsstolen.

Søren Haslund-Christensen er uddannet i forsvaret, hvor han sluttede med rang af generalmajor og chef for Jyske Division. (Ritzau)