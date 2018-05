Trods status som EF Fugebeskyttelsesområde og såkaldt Natura 2000-område, hvor fugle skal beskyttes, er der spredt gylle og harvet på en mark på Siø med flere hundrede fuglereder. Det er forkasteligt, lyder det fra Nis Rattenborg, formand for Danmarks Naturfredningsforening på Langeland. Øens ejer, landmand Karsten Poulsen, ønsker ikke at kommentere kritikken.

Det oplyser Nis Rattenborg, formand for Danmarks Naturfredningsforening på Langeland, som har talt fugle på øen i over 25 år for amt og stat, og som senest har var ude og tælle fugle på Siø for en uge siden.

Det samme gælder på Siø, men her har omkring 800 fuglepar mistet deres ynglesteder midt i højsæsonen for deres familieforøgelse.

Dem er der i øjeblikket 252 i Danmark , og tager man et kik på Miljøministeriets hjemmeside, fremgår det, at fuglelivet i det Det Sydfynske Øhav skal nyde en særlig beskyttelse.

Siø: Som led i en fælles indsats i EU for at beskytte fuglelivet er der i medlemslandene udpeget fuglebeskyttelsesområder, hvor de bevingede dyr skal kunne leve i fred og ro have mulighed for at yngle uforstyrret.

I slutningen af januar blev det offentliggjort, at erhvervsmanden og landmanden, Karsten Poulsen, havde købt Siø, som han vil bruge til produktion af fodermajs til sine kreaturer på Tåsinge.

Ifølge Nis Rattenborg har det ved salget været kendt, at der er beskyttet fugleliv på øen.

Desuden har Dansk Ornitologisk Forening ifølge Nis Rattenborg forsøgt at overtale landmanden til at udvise hensyn over for fuglene, selvom han, angiveligt på grund af handelens afslutning rent datomæssigt, er kommet sent i gang med at gøre jorden klar til majs.

At der ikke er blevet udvist det hensyn, som DOF har opfordret til, har ifølge Nis Rattenborg kostet et ukendt antal æg og fugleunger livet, fordi fuglene bygger reder og yngler direkte på jorden over en stor del af øen.

- Han vidste det, da han købte øen. Han har også snakket med Dansk Ornitologisk Forening, og han ved, at de er der. Omkring 800 par måger er ikke til at overse.

- Desuden yngler mange andre arter under mågekoloniers beskyttelse. De reder er også gået tabt. Æg og unger er harvet ned, fordi det er sket så sent på foråret. Markarbejdet skulle være gjort tidligere, eller han skulle have ladet det ligge. Jeg har boet på Langeland i 35 år, og jeg har aldrig oplevet landmænd gøre noget lignende her, siger Nis Rattenborg, som nu har informeret Naturstyrelsen om ødelæggelserne.