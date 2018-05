På Siø er reder tilhørende især måger gået tabt, efter at der i sidste uge blev harvet og spredt gylle ud på en del af øen. En lokal repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) har informeret Naturstyrelsen i forventning om, at ødelæggelserne vil blive erklæret ulovlige. Men både DN og Dansk Ornitologisk Forening (DOF) foretrækker dialog frem for bøder. Nu er der åbnet for forhandlinger om at omdanne en del af øen til vådområde.