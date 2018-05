Jeg skal være den første til at bifalde, at nutidens børn får mere kendskab til naturen, men projektet i Ørstedsparken er helt forfejlet.

Det er typisk for vor tid, at eksperter vil lære børnene om naturen ved at "kreere" en pseudonatur midt i byen i stedet for at bruge den natur, der allerede findes ved Vejlen/Engdraget - her behøver man ikke anlægge marker med vilde planter, de er her allerede - her er masser af bynær natur.

Naturstationen/larven er en pragtfuld ide, men den tænkte placering er en katastrofe, ikke mindst for naboerne, som naturligt nok er imod planen.

Det kan ikke siges bedre end det læserbrev Berit Niebuhr og Jørgen Jensen havde i avisen forleden.

I formidlingslarven er der i øvrigt ingen toiletter, så her vil man opleve, at ungerne tisser langs hækkene (ligesom ved multibanen i Havnegade, hvor der flere gange dagligt står små drenge og vander beplantningerne).

Nu har man endelig fået renoveret parken til en smuk helhed, og den kan ikke tåle mere slid, bare se, hvor meget det påvirker stier og plæner at parkens arbejdende folk bruger det lille skur i hjørnet, og de passer endda på, hvad de gør.

Der er også tænkt en bro over dammen, så der bliver ikke meget frit vand tilbage, og så er det meget problematisk, når de få fredede frøer skal fiskes op. Det passer dårligt med alle de restriktioner der var, da parken skulle renoveres. Dengang måtte man dårligt røre dammen for ikke at ødelægge dyrelivet.

Flyt nu det fine projekt til Engdraget, hvor der er masser af plads, natur og vandhuller og et toilet!

Birgitte Hansen Havnegade 1025900 Rudkøbing