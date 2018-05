Scene: Programmet er trykt og ligger nu blot og venter på at blive kendt i det ganske fynske land.

For børne- og ungdomsteater Nørregaards Teater er i den grad klar med den kommende sæson, der har 24 forestillinger for de 1,5-16-årige. Det spænder over både genopsætninger af egne forestillinger, to nye forestillinger og derudover et væld af internationale og nationale gæsteforestillinger.

Nørregaards Teater Nørregaards Teater er et lille storbyteater i Odense Kommune, der som hovedopgave har at præsentere scenekunstneriske oplevelser for børn, unge og deres voksne.Ifølge deres hjemmeside er de et af landets største børne- og ungdomsteatre, hvis man måler i antal opførelser og produktioner, da de har mere end 150 stationære opførelser i Odense og over 350 turnéforestillinger per sæson.



Det blev stiftet i 1992 og flyttede til Odense i 2011. De har haft en publikumsfremgang fra 3000 besøgende i 2011 til 8000 i dag.



Nørregaards Teater ligger på Filosofgangen 19 sammen med Den Fynske Opera og Momentum.



I år er de tre teater gået sammen om at præsentere programmet for sæson 2018/2019. Det torsdag eftermiddag på Teater Momentum.

- Det er vigtigt at børn og unge oplever teater. Jeg mener i hvert fald, at det er en del af vores dannelse og demokratisering af møde den ytringsfrihed. Derudover er udtryksformen i scenekunst en del af vores af vores kulturarv, siger Carsten Wittrock, som er teaterleder ved Nørregards Teater.

Det bliver i det hele taget et travlt år for teatret. Ud over at henvende sig til de private kulturintersesserede har det nemlig også en bred pallette af skoleforestillinger som en del "Teater i Skolen". Det er et gratis tilbud fra Odense Kommune til skolerne i kommunen om at give eleverne mulighed for at opleve teater.

I et forsøg på at nå længere ud bliver ordningen til næste sæson udvidet til fem klassetrin i stedet for tre - og derfor vil cirka 10.000 elever lægge deres vej forbi Nørregaards Teater, hvis alle skoler siger ja, fortæller teaterleder Carsten Wittrock.

- Jeg tror, at det er med til at forme os som mennesker at møde scenekunsten. Derfor synes jeg, det er væsentligt, at børn og unge møder den i en skolerelation, så de kan debattere eller efterbearbejde kunsten i en pædagogisk sammenhæng efterfølgende. I "Teater i Skolen" mødes kunst og pædagogik, hvilket skaber et dannelsesmoment, som han udtrykker det.