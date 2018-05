Lukningen af Egehøj Champignon kommer til at give problemer for den danske branche, vurderer nordjysk producent.

Store Restrup: Nyheden om Egehøj Champignons lukning kom som et chok for Per Simonsen, der ejer St. Restrup Champignon mellem Nibe og Aalborg i Nordjylland. Han er nu en af blot to danske producenter, og han er absolut ikke glad for, at den fynske konkurrent er lukket.

- Tværtimod. Det giver dystre udsigter, og det kan meget nemt komme til at skade os. Vi kommer til at få problemer med at forsyne markedet. Egehøj var nok den største producent i Danmark, og når du så tager 50 procent af den danske produktion ud, får du nogle huller, som skal fyldes op igen, men det kan vi jo ikke bare lige gøre, lyder det fra den nordjyske champignonproducent.

“ Du får en sikkerhed med dansk produktion. Vi er ikke økologiske, men det er også ligemeget, for vores svampe må ikke indeholde nogle former for pesticider. Per Simonsen, ejer St. Restrup Champignon

Fra 2008 til 2012 var der ifølge Per Simonsen flere store supermarkedskæder som slet ikke solgte danske champignoner.

- Flere af dem havde kun udenlandske, fordi danskerne var fuldstændig ligeglade, hvis bare de var billige. Den situation risikerer vi nu at ramme ind i igen, siger han.

St. Restrup Champignon sælger alle sine svampe gennem Gasa Odense, og der er efterspørgsel på dem. Den nuværende opgang i den danske økonomi får flere danske til at vælge fødevarer af høj kvalitet.

- Du får en sikkerhed med dansk produktion. Vi er ikke økologiske, men det er også ligemeget, for vores svampe må ikke indeholde nogle former for pesticider. De udenlandske balancerer på grænsen mellem lovlige og ulovlige. Nu sidder pengene lidt løsere på folk, og mange vælger danske champignoner, som måske koster 12-14 kroner for 250 gram, selvom du kan få 500 gram udenlandske til næsten samme pris. Men mange kunder vil have noget som er godt og sikkert, siger han.

Per Simonsen vil slet ikke kommentere på Egehøjs problemer, men han ved, at skimmelsvamp i produktionen kan give store problemer.

- Havde det været i udlandet, kunne man sikkert have klaret det kemisk, men det er jo en af de ting som gør dansk produktion dyrere at have med at gøre. Jeg har selv dyrket champignoner i 30 år og har ikke observeret det før, men det er jo et levende produkt som kan blive angrebet. Hvis først man får det ind i hele produktionsapparatet, er det umuligt at udrydde. Så skal man måske ligge stille i et halvt år, men det er jo meget dyrt, siger han.

Ifølge Per Simonsen selv er St. Restrup Champignons produktion kun omkring en fjerdedel af af Egehøjs. Den anden producent i Danmark er Tvedemose syd for Næstved. Avisen har været i kontakt med ledelsen, som anerkendte, at de var i chok over nyheden om Egehøjs lukning, men de ønskede ikke at kommentere historien.