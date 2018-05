Nordfyns Kommune bruger tre millioner fra Ældreministeriet til flere medarbejdere, der kan opfylde et ønske fra ældre på plejecentre og i hjemmeplejen om mere træning og aktivitet. Alle skal have en træningsplan.

Derfor har kommunalbestyrelsen netop besluttet, at knap tre millioner kroner, som Nordfyns Kommune får i år og de kommende tre år fra staten, skal bruges til at give ældre nordfynboer en mere aktiv hverdag.

Målet er styrke dem, der har brug for at vedligeholde sig selv for at kunne det, de kan i dag, så de ikke bliver dårligere. Det er jo bevist, at hver gang, du træner lidt, får du bedre fysik generelt, mere muskelstyrke og bedre blodcirkulation. Judith Poulsen, chef for Sundhed og Rehabilitering i Nordfyns Kommune

I Nordfyns Kommune er det besluttet at bruge pengene til at ansætte tre pædagoger eller terapeuter, en til hvert plejecenter-område, og at opnormere hos det nuværende social- og sundhedspersonale. Det betyder, at deltidsansatte kan få flere timer, hvis de ønsker det.

Opnormeringen blandt sosu-personalet (1,65 stillinger til assistenter og 2,05 til hjælpere) betyder, at der bliver mere tid til at hjælpe ældre med at være aktive derhjemme.

- Pengene fra ministeriet skal bruges til aktivitet, herunder især fysisk aktivitet, siger Judith Poulsen, chef for Sundhed og Rehabilitering i Nordfyns Kommune

- Alle har en drøm om noget, de gerne vil kunne eller blive bedre til, og det er det, vi skal snakke med dem om og prøve at få lagt ind i hverdagen, forklarer Judith Poulsen om den individuelle træningsplan til alle ældre, der er tilknyttet det kommunale plejesystem.

Træningen kan for eksempel bestå i en daglig gåtur, en cykeltur eller at hjælpe til i køkkenet.

- Målet er ikke, at borgerne skal få brug for mindre hjemmehjælp, forsikrer Judith Poulsen.

