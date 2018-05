Quiz-aften

Morud: Onsdag den 16. maj blænder René Stenvang og Folkekirkens Nødhjælp i Morud Forsamlingshus op for en ny runde holdquiz til fordel for Folkekirkens Nødhjælps arbejde i Cambodia. Morudquizzen er en holdquiz med 2-5 personer per hold, men hvis man har lyst til at deltage og ikke har noget hold, så finder arrangørerne en hold til alle.

Den lokale ildsjæl og menighedsrådsmedlem Carsten Juul Nielsen kommer og fortæller om nogle af de helt konkrete projekter, som støtten går til. Denne gang går overskuddet ubeskåret til Folkekirkens Nødhjælps arbejde i Cambodia.

Maden leveres af Brian Matzen i køkkenet og består af fynsk kylling i egen sovs. Med tomat, ærter og nye kartofler vendt i mormordressing samt ny spidskål og andet godt fra haven.

Der er max. 60 billetter, der sælges efter "først til mølle"-princippet.