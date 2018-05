144.000 kroner blev der beslaglagt fra én mand i forbindelse med hasardspil på Kværndrup Kro ved Egeskov Marked. Nu kræver anklagemyndigheden kroejeren idømt en bøde for at lægge hus til det ulovlig spil.

Kværndrup: Hasardspil i dagene op til og under årets Egeskov Marked. Et ulovligt spil, der involverede mange, mange tusinde kroner. Det var tilfældet på Kværndrup Kro under markedet sidste år, og nu risikerer kroens ejer en femcifret bøde for at lægge hus til hasardspillet. Det er i hvert fald det, som anklager Anne Marie von Lowzow lagde op til, da sagen var for Retten i Svendborg. Kroens ejer, Troels Jakobsen, er nemlig blevet tiltalt for at "yde husrum" til en navngiven person, der arrangerede hasardspillet "6'eren". “ Der har ikke været en aftale mellem de to, men det kan ikke være forbigået hans opmærksomhed, at det her er foregået i hans restaurant. Det er det, han skal forhindre, men det er ikke sket. Det er ikke nok at hænge skilt op Anne Marie von Lowzow, anklager Fyns Politi - Der har ikke været en aftale mellem de to, men det kan ikke være forbigået hans opmærksomhed, at det her er foregået i hans restaurant. Det er det, han skal forhindre, men det er ikke sket. Det er ikke nok at hænge skilt op, mente anklageren med henvisning til kroejerens forklaring i retten. Her påpegede han, at der var hængt mange skilte op med "Hasardspil forbudt". - Det er ikke nok at hænge skilte op og så lukke øjnene. Det er nok det, han har gjort, mente Anne Marie von Lowzow.

Anonyme tip

Det var anonyme tip, der fik politiet til at dukke op på kroen natten til den 17. september sidste år. Her var der godt gang i hasardspillet rundt om et bord, hvor femten personer med penge i hånden var forsamlet. Spillet blev styret af en mand, som erkendte, at han stod bag og var bankør, og at han også havde spillet på stedet i de tre foregående dage - fra midt på eftermiddagen og til kroen lukkede klokken 2. Bankøren skulle ifølge anklageren have forklaret, at han den ene dag havde et overskud på 30.000 kroner, den anden et underskud på 16.000 kroner, mens han lørdag eftermiddag lavede et overskud på 26.000 kroner på spillet. Ved politiets ankomst lå der 56.000 kroner og en spilleplade på bordet. I lommen på manden bag spillet hev politiet cirka 88.000 kroner op. De cirka 144.000 kroner blev beslaglagt af politiet. Ifølge anklageren var det ret åbenlyst, at der foregik noget ulovligt bagerst i kroen i flere dage, men både Troels Jakobsen og en servitrice, der var indkaldt som vidne, nægtede et hvert kendskab til hasardspillet. - Der har været snakket om ulovligt spil i de 13 år, jeg har haft kroen. Derfor har jeg hængt sedler op, lød det fra Troels Jakobsen.

Forlod kroen