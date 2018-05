Politi

Fredericia: - Jeg er ved at udarbejde en klage til Den Uafhængige Politiklagemyndighed for unødig matanvendelse. Jeg regner med, at klagen indleveres i løbet af tirsdag, siger advokat Mette Grith Stage.

Hun er advokat for en 17-årig dreng, der lørdag aften blev anholdt på Østerstrand i Fredericia. Drengens mor har kontaktet Fredericia Dagblad og fortalt, at drengen blev udsat for vold, og at han derved blandt andet ifølge hende fik ødelagt sine tænder. Samt, at politiet ikke lod ham tilse af en læge, selvom han ifølge moderen havde brug for det. Redaktionen er bekendt med moderens identitet.

“ Jeg har set nogle af videoerne. Mette Grith Stage, advokat

Episoden på Østerstrand blev filmet med adskillige mobiltelefoner. Mette Grith Stage oplyser, at hun har set nogle af optagelserne.

Advokaten ønsker ikke på nuværende at udtale sig om, hvad hun har set på optagelserne. Men hun oplyser, at de levende billeder ikke afholder hende fra at indgive en klage.