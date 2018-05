Faktarama

Geologi: Siden det blev opført i 1280 er Det Skæve Tårn i Pisa blevet stående gennem fire voldsomme jordskælv. 16 ingeniører har undersøgt, hvorfor tårnet, der ser ud som om det er på nippet til at vælte, kan klare så voldsomme rystelser.

Svaret er: DISS-effekten. DISS står for dynamic soil-structure interaction (dynamisk jordbundsinteraktion). Tårnets store højde (58 meter), afstivningen og den bløde jordbund gør tilsammen, at vibrationerne fra et jordskælv dæmpes, så tårnet ikke bliver skævere end de fem grader, det hælder i dag. Eller sagt med andre ord: Den bløde jord, der har fået tårnet til at hælde, også er den "stødpude", der forhindrer det i at blive væltet. (hafa) Kilde: Videnskab.dk/Science Daily