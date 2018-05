Den seneste tid har budt på tilbud om borgerinddragelse - også her på Ærø: indsamling af skrald sammen med både Ærøs afdeling af Danmarks Naturfredningsforening og Ommel Samvirke. Man føler sig en smule nyttig, og man får nogle hyggelige timer sammen med andre ærøboer - og masser af inspiration.

Men hvorfor nøjes med at samle skrald, når organisationerne kalder? Hvorfor ikke samle det skrald, man nu tilfældigvis falder over? Det gør mange ærøboer. Denne form for borgerinddragelse understøttes dog ikke af kommunen. Flere har oplevet at finde stort skrald, som kun kan fjernes ved hjælp af maskinkraft. Men når man ringer til kommunen og beder om hjælp, får man blot at vide, at det har kommunen ikke mandskab til.

Dette indlæg er derfor en opfordring til kommunen om at honorere borgernes frivillige miljøarbejde. Kommunen opfordres til at sætte en eller to 'mand' af et par timer om ugen/måneden til at fjerne det skrald, som folk indrapporterer, men ikke selv har kræfter til at fjerne.

Endnu et par ting ville hjælpe på ærøboernes villighed til at holde øen smuk og fri for skrald: Flere skraldespande, der er alt for lang imellem disse, og sække til at samle skraldet i. Tomme sække kunne eventuelt hænges op sammen med 'hundeposerne' eller udleveres til interesserede borgere.