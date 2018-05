Noget tyder på, at branden i et hus i Gudbjerg i nat kan have været påsat, lyder det fra politiet, der har teknikere til at undersøge nærmere.

Gudbjerg: Branden i et hus under ombygning i Gudbjerg sent mandag aften kan være påsat, vurderer Fyns Politi, hvorfor man nu afventer teknikernes undersøgelser.

Alarmen om en brand på Galdbjergvej i Gudbjerg indløb mandag aften klokken 22.45, og i løbet af de næste timer sørgede brandvæsnet for at slukke branden, der på den ene af to bygninger var brudt igennem taget.

Brandvæsnet måtte dog tirsdag formiddag en tur ud til huset igen, da en gnist på førstesalen lå og ulmede og afgav røg.

Branden skulle ifølge brandvæsnet være helt slukket nu, og nu er det op til politiets teknikere at blive klogere på, hvordan branden er opstået.

I Fyns Politis døgnrapport skriver man følgende: "Formentlig påsat, da der var flere arnesteder. Ingen personer i bygningerne."

Vagtchef Lars Fredensborg har ikke yderligere oplysninger til sagen på nuværende tidspunkt. (anwni)