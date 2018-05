Kloden rundt

Emiraterne: Politiet i Fujairah har kaldt et nygift par til en samtale på politistationen, efter at en videooptagelse af parret, der på deres bryllupsaften danser, er blevet delt mange gange på de sociale medier i De Forenede Arabiske Emirater (UAE). Fujairah er et af de syv emirater, der udgør UAE. Avisen Gulfnews skriver, at parret har danset på en måde, der er i strid med retningslinjerne for, hvad der må lægges på de sociale medier. I videoen danser parret langsomt til arabisk musik. Bruden læner sig mod mandens bryst, og manden bærer hende, mens hun fortsat hviler mod hans krop. Det er for skrap kost for myndighederne, fordi det ifølge avisen "viser en opførsel, der er i strid med vaner og traditioner i UAE". (ritzau)