Konfirmation

Efter i mange år at have sendt sine konfirmander til Sct. Michaelis Kirke har skolen skiftet til Trinitatis Kirke.

Efter at have overtaget Sct. Knuds Skoles konfirmander forventer Trinitatis Kirke to eller tre hold konfirmander næste år. Dermed er skolen tilbage på det niveau, den lå på, før Købmagergades Skole lukkede.

Sogne- og garnisionspræst Kristoffer Simonsen ærgrer sig over tabet af et konfirmandhold.

Fredericia: Når konfirmander næste år stimler sammen i de danske kirker, vil Sct. Michaelis Kirke i Fredericia ikke længere have et hold fra Sct. Knuds Skole. Skolen har meddelt kirken, at man fra næste år sender sine konfirmander til Trinitatis Kirke.

Skoleleder på Sct. Knuds Skole, Joachim Grundtvig, slår fast, at der ikke er nogen konflikt bag flytningen.

- Vi har et kor-samarbejde med Trinitatis Kirke. Samtidig afholder vi en månedlig andagt. Det har vi længe gjort i Michaelis Kirke, men i forbindelse med renoveringen af kirken, flyttede vi andagterne til Trinitatis. Så vi vurderede, at vi efterhånden havde et tættere forhold til Trinitatis. Derfor har vi valgt at flytte konfirmationsundervisningen dertil, siger han.

Ifølge Kristoffer Simonsen har skolens beslutningen ingen økonomisk betydning for Michaelis Kirke.

- Vi er selvfølgelig kede af at miste et hold. Vi har spurgt skolen, om deres beslutning skyldes utilfredshed med vores måde at gøre tingene på eller forskelle i religiøs tolkning. Det har skolen heldigvis svaret nej til, siger han.

Sct. Michaelis Kirke forventer at konfirmere tre hold konfirmander fra Realskolen næste år.