Kloden rundt

Spanien: Den spanske avis El Pais har fået sin første korrespondent, der skal skrive om ligestillingsanliggender. Det er avisens kvindelige journalister, der med held har ført kampagne på dagbladet for at få sat fokus på "den nye rolle, som kvinden har i samfundet", skriver The Guardian. Udnævnelsen kommer i forlængelse af den internationale MeToo-kampagne, og de store demonstrationer der var i Spanien på den internationale kvindedag den 8. marts. Flere end fem millioner mennesker tog denne dag del i Spaniens første "feministiske strejke" for at protestere mod kønsdiskrimination og vold i hjemmet. Ifølge The Guardian vil avisens nye fokus på ligestilling slå igennem i alle avisens sektioner. I øvrigt udpegede The New York Times i oktober i fjor en ligestillingsredaktør. (ritzau)