Svendborg: På udkig efter et anderledes bryllup? Så er en vielse på Naturama måske noget for jer.

Mette Thybo, der er direktør i Fjord & Bælt, siger om tiltaget:

- Vielser skaber naturligvis en helt særlig stemning af smitsom glæde og begejstring. Det kan vi understøtte med vores spændende og flotte omgivelser. Derfor glæder vi os rigtig meget til at byde bryllupspar og deres gæster velkommen her i huset, siger hun i en pressemeddelelse.

Også borgmester i Svendborg, Bo Hansen (S), er begejstret for ideen.

- Naturama hører til blandt Svendborgs flotteste attraktioner. At blive viet her er et helt specielt alternativ til den traditionelle vielse på rådhuset. Vi glæder os til at være en del af den specielle dag - i disse helt specielle og smukke omgivelser, lyder det fra borgmesteren.