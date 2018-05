Middelfart og Odense: Lene Springborg og to af hendes medarbejdere modtog på Tandprotetiker-kædens årsmøde på Hotel Vejlefjord prisen som Årets Tandprotetiker.

Begrundelsen for kåringen er blandt andet personalets evne til at omsætte Tandprotetikeren-konceptet til virkelighed og sætte patienten i centrum i fællesklinikken Odense Pakhusgården og Middelfart, skriver Tandprotetikeren i en pressemeddelelse.

- Det er altid specielt at vinde en pris. Vi har haft et rigtigt godt 2017, og vi er rigtig glade for den anerkendelse, som det er et udtryk for, siger Lene Springborg, klinikchef og indehaver af Tandprotetikeren Odense-Middelfart.