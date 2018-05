Middelfart: I løbet af sommeren vil botanikere fra firmaet HabitatVision foretage en kortlægning af naturaealerne i Middelfart Kommune. Det gør de, fordi Middelfart Kommune ønsker at få mere viden om naturens tilstand på arealerne, der er spredt ud over kommunen. Botanikerne vil både undersøge, hvor de beskyttede naturtyper er, og hvordan deres tilstand er, skriver Middelfart Kommune i en pressemeddelelse. Kommunen håber på en positiv modtagelse af konsulenterne. - Registreringerne er en nødvendig del af kommunens arbejde omkring natur og naturindsatser. Det betyder, at konsulenterne er bemyndiget af kommunen til at færdes på både private og offentlige naturarealer, jf. naturbeskyttelseslovens § 76, skriver Middelfart Kommune.

Yderligere information om beskyttelse og benyttelse af naturen kan ses i "Naturen på Fyn - en guide for lodsejere" på www.middelfart.dk. /EXP