Gelsted: Folk, der kan lide at spille brætspil, kortspil og figurspil, får nu mulighed for at samles til spilleaftener i Gelsted

Claus Nøhrmann Løvgreen har taget initiativ til at starte en forening omkring figurspil på Vestfyn, men også for folk, der er interesserede i f.eks. Yu-Gi-Oh-, Magic-, Pokermon- og fodboldkort., og mandag 11. juni kl. 18.30 bliver der holdt et informationsmøde i Gelsted Borgerforenings lokaler i Holmegaarden, Søndergade 80, Gelsted. Hvis der på mødet er interesse, vil der være stiftende generalforsamling samme aften.Der er umiddelbart ingen aldersgrænse, dog bør børn være ledsaget af en voksen.Foreningsaften vil blive mandage fra ca. 18-23. /exp