Jubilæum

Fjelsted: I år har byen Fjelsted 600-års jubilæum, og det kan mærkes hos Fjelsted Harndrup Børneunivers.

Onsdag 16. maj giver alle elever i 5. og 6. klasse sig i kast med en historisk omgang madlavning, hvor der skal laves retter helt tilbage fra renæssancen. Byggrød, kirsebærtærte og høns med peberrod er et par af de retter, der står på menuen, når Fjelsted Harndrup Børneunivers markerer 600-året for grundlæggelsen af Fjelsted. Det er skolens 5.-klasse og 6.-klasse, der står for madlavningen og får en indføring i 600 års dansk madkultur.

23. juni foregår selve jubilæumsfesten.

- Det er vigtigt for os som skole at markere jubilæet, da vi har mange elever, der bor i Fjelsted sogn og samtidig er det et projekt, hvor vi samarbejder med lokalsamfundet og hermed også Fjelsted Borgerforening, fortæller leder af børneuniverset Else Hansen. Tre medlemmer af Fynsk Familielandbrug deltager også på dagen og hjælper eleverne med at gøre retterne så autentiske som muligt. I løbet af dagen vil der blive arbejdet med mad fra fem bestemte perioder: 1400 til 1600 tallet som dækker renæssancen, mad i 1700 tallet, mad i 1800 tallet, mad i 1900 tallet og mad fra 1950.