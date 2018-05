Det tog Richard Wagner 26 år at skrive Nibelungens Ring. Det tager omkring 15 timer at opføre den. Opsætningen kræver helt specielle instrumenter, som eksempelvis "Wagnertubaen", og at opføre de fire operaer kræver noget noget unikt at musikere, sangere og publikum. "Ringen" er noget helt specielt.

"Ringen" Der Ring des Nibelungen - på dansk Niebelungens Ring eller blot Ringen er en operacyklus i fire dele skrevet af den tyske komponist Richard Wagner.



Det tog Wagner 26 år at skrive Ringen: Fra 1848 til 1874.



De fire operaer er:



Das Rheingold (Rhinguldet)



Die Walküre (Valkyrien)



Siegfried



Götterdämmerung (Ragnarok)



De fire operaer varer samlet set omring 15 timer, mens spilletiden kan variere meget afhængigt af dirigentens tempo.



Operaen er skrevet til et stort orkester med en udvidet blæsersektion med helt nye instrumenter som wagnertuba og bastrompet. Desuden holdes flere slagtøjsspillere beskæftiget med at spille på en ambolt.



I den tyske by Bayreuth byggede man et særligt operahus til Ringen, som er konstrueret på en måde, så sangernes stemmer og og orkestrets lyd blandes harmonisk. I dag spilles Ringen hvert år i Bayreuther Festspielhaus. Det kræver en skriftlig ansøgning sendt med post at få billetter til Ringen i Bayreuth.



Det er en folkelig tradition i Bayreuth, at publikum, sangere og musikere efter forestilingen samles på værtshuset Die Eule. Den tradition føres videre i Odense, hvor det efter forestillingerne er muligt at møde nogle af sangerne og musikerne i en odeonsk version af Die Eule.



En stor del af karakterne i Ringen stammer fra den nordiske mytologi. Blandet andet Wotan, der er bygget op over den nordiske gud Odin, som Odense er opkaldt efter.



Sidste gang, Ringen blev opført i Danmark, var i 2006, da Kasper Bech Holten satte den op i Operaen i København.



Odense Symfoniorkester har faktisk allerede opført Ringen. Fra 2015-2017 spillede orkestret med sangere de fire operaer hver for sig i Odense Koncerthus. Dengang uden kulisser, kostumer og rekvisitter - "bare" sang og musik.



Ringen bliver chefdirigent Alexander Verdernikovs sidste opgave i spidsen for Odense Symfoniorkester. Når sidste tone i "Ragnarok" er lydt, markerer det officielt hans skifte til København, hvor han skal stå i spidsen for Det Kongelig Kapel.



Ringen i Odeon Das Rheingold 22. og 29. maj Die Walküre 23. og 30. maj Siegfried 25. maj og 1. juni Götterdämmerung 27. maj og 3. juni.

Wagners Niebelungens Ring er i længde, kompleksitet, instrumentalt og historie et monumentalt værk i operahistorien. Om man kan lide Ringen eller ej, er en smagssag, men det er svæt for ikke at sige helt umuligt at læse musikhistorien uden at tage stiling til den.

I denne podcast dykker vi ned i værket. Anledningen er, at Odense Symfoniorkester for første gang i historien kaster sig ud i den enorme opgave at opføre ringen. Du kommer til møde Eugen Titichindeleanu, der er koncertmester i Odense symfoniorkester, og som altså skal spille ringen i Odense fra den 22. maj. Og vi snakker med satiriker og mulitkunstner Frederik Cilius, som du nok bedst kender fra rollen som Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm, men som faktisk er uddannet klassisk musiker og stor fan af Wagner.

Bliv klogere på Ringen på blot 25 minutter i podcasten, som du kan lytte online eller downloade.

Din vært er journalist Klaus Knakkergaard, som også har optaget, tilrettelagt og redigeret podcasten.

Musik:

Rudolf Moralt dirigerer Vienna Symphoni Orchestra i Rhinguldet i en optagelse fra 1948.

Leopold Stokowski og The Philadelphia Orchestra der spiller Ride of the Valkyries - en indspilning fra 1934 i New Jersey.

Orchester des Festspielhauses Bayreuth spiller bridal chorus fra operaen Lohengrin ved Bayreyther Festspiel i 1936.