Tennisstjernen Serena Williams står foran endnu et comeback, når hun fra slutningen af maj skal deltage i grand slam-turneringen French Open.

Efter to måneders kamppause er amerikaneren i fysisk topform, inden hun skal spille på gruset i Paris. Det siger hendes træner, Patrick Mouratoglou.

- Vi havde brug for fem uger til at få hendes krop i perfekt stand, og nu ser vi grunden til, at hun stod over turneringerne i Madrid og Rom.

- Indtil videre er det gået fremragende. Hun har arbejdet ekstremt hårdt, og hun har virkelig forbedret sig på alle områder. Jeg er meget tilfreds, og jeg er sikker på, at hun er helt klar til French Open.

- Kan hun vinde turneringen? Hun kan alt - efter at have været hendes træner i mere end seks år, er jeg endnu mere sikker på det standpunkt, siger træneren til AFP.

I marts gjorde Williams comeback efter 13 måneders tennispause på grund af graviditet med fire kampe på hardcourt på tværs af to turneringer i USA.

Efter den lange pause er hun placeret på en beskeden plads som nummer 454 på verdensranglisten.

Patrick Mouratoglou mener, at Williams har udvist stor mental styrke i sin træning efter graviditeten, og at hun derfor nok skal spille sig tilbage i verdenstoppen.

- Jeg er meget imponeret over hendes entusiasme, motivation og kvaliteten i hendes arbejde. Det er takket være de faktorer, at hun har lavet store fremskridt.

- Hun rammer boldene rigtig godt, og hendes fysiske tilstand er på niveau med før graviditeten, siger træneren.

Derfor ser han det som en realistisk mulighed, at Stade Roland Garros-tennisanlægget kan komme til at huse amerikanerens 24. grand slam-triumf.

- Hun vil nok være lidt stresset og spændt før endnu et comeback, men hun tager åbenlyst til turneringen for at vinde den, siger Mouratoglou.

Serena Williams har tre gange vundet den prestigefyldte grusturnering i Paris. Hun sejrede i 2002, 2013 og 2015.