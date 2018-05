EL har ret i, at Finansministeriet har blinde vinkler, siger overvismand. Men det er ikke for borgerligt.

Enhedslisten er ikke helt gal på den, når partiet kritiserer Finansministeriets regnemaskiner.

De økonomiske modeller for effekten af lovforslag kunne godt være mere balancerede, siger overvismand Michael Svarer.

Enhedslisten skriver i en rapport tirsdag, at ministeriet er for borgerlig i sin vurdering af effekten af for eksempel højere pensionsalder eller lavere dagpenge og SU.

FAKTA: Adam-modellen forudsiger økonomien Når politikerne på Christiansborg diskuterer, om pensionsalderen skal sættes op, dagpengeperioden sættes ned eller SU'en beskæres, så bliver forslagene sendt en tur gennem Finansministeriets regnemaskiner.



De er baseret på den økonomiske model Adam, som ministeriet sidste år sendte til serviceeftersyn for at være sikker på, at modellen tager højde for den nyeste forskning.



Her kan du læse om Adam-modellen:



* Adam står for Annual Danish Aggregate Model.



* Det er en makroøkonomisk model af dansk økonomi.



* Modellen er udviklet af Modelgruppen i Danmarks Statistik.



* Den giver en forenklet matematisk beskrivelse af den danske økonomis virkemåde.



* Den kan blandt andet forudsige økonomiske udviklingstendenser og beregne effekter af økonomisk-politiske indgreb.



* Det teoretiske grundlag er det, økonomer betegner som en "syntese", hvilket er en sammensmeltning af keynesiansk og neoklassisk teori. Det vil sige, at produktionen og beskæftigelsen på kort sigt er bestemt af efterspørgslen og på lang sigt af udbuddet.



* Adams hovedbrugere er de økonomiske ministerier. Men modellen benyttes også af en række interesseorganisationer og pengeinstitutter.



* Modellen består af en række "adfærdsbeskrivende ligninger". De fodres med data fra blandt andet nationalregnskabet.



* Modellen er under løbende udvikling. Med et til to års mellemrum udsendes nye modelversioner. Men det kan være oftere. For eksempel hvis der sker store revisioner i nationalregnskabet.



Kilde: Danmarks Statistik.

Venstrefløjspartiet mener, at ministeriets regnemodeller er blinde over for visse såkaldte dynamiske effekter - altså, hvordan folk ændrer adfærd. Effekterne fra offentlig forbrug er ikke indregnet, mens de positive følger af skattelettelser tages med.

Derfor er dele af kritikken berettiget ifølge økonomiprofessor Michael Svarer, der er formand for Det Økonomiske Råd.

- Finansministeriets model kan være en ensidig måde at betragte det på, fordi man også kan forvente dynamiske effekter af de offentlige udgifter. Vi er enige i, at man skal være mere opmærksom på de effekter, siger Michael Svarer.

FAKTA: Enhedslisten vil skrue på regnemaskinen Adam Enhedslisten har udarbejdet en rapport, fordi partiet mener, at den samfundsøkonomiske regnemodel Adam er skævvredet.



Modellen bruges af Finansministeriet. Partiet mener, at den spytter prognoser ud, som er farvet i borgerlig kulør.



Her kan du se, hvilke knapper partiet anbefaler at skrue på:



* Gennemfør en grundig evaluering af erfaringerne med tidligere reformers dynamiske effekter. Det er adfærdsændringer hos borgerne ved økonomiske indgreb.



Der skal ske en grundig analyse af de forventede dynamiske effekter ved reformer, der har fundet sted.



Fremadrettet bør det indføres ved lov, at alle større reformer evalueres nogle år efter deres ikrafttræden.



* Gennemfør en grundig revision af regnemodellerne.



Der bør nedsættes en uafhængig kommission, som gennemfører en revision af regnemodellerne. Der skal gennemføres undersøgelser, der kan fastslå de dynamiske effekter af forskellige former for offentligt forbrug.



* Indfør dobbelt forsigtighedsprincip, indtil revisionen af regnemaskinen er gennemført.



Indtil nye regnemodeller er udviklet, bør der indføres et dobbelt forsigtighedsprincip. Det skal modvirke en ensidig brug af dynamiske effekter.



* Fuld gennemsigtighed om den nye model.



Der bør sikres fuld gennemsigtighed i de antagelser, der ligger til grund for den nye regnemodel. Det skal være muligt for Folketingets partier samt forskere og tænketanke at lave udregninger på modellerne.



Kilde: Den Politiske Regnemaskine, rapport om Finansministeriets økonomiske antagelser og deres politiske konsekvenser, udgivet af Enhedslisten.

Problemet er, at der ikke findes særlig gode videnskabelige grundlag for at medtage effekterne. Der mangler simpelthen forskning på området.

- Så udfordringen er, at vi på nuværende tidspunkt ikke kan være særlige hjælpsomme med at sige, hvor store effekterne bliver, siger Michael Svarer.

Han opfordrer ministeriet til at gøre mere for at indsamle viden på området eller selv iværksætte analyser. Det vil Det Økonomiske Råd også gerne selv, men arbejdet er blevet afbrudt af en udflytning til Horsens.

Overvismanden er dog ikke enig i Enhedslisten anklage om, at modellerne er borgerlige.

- Jeg vil give Enhedslisten ret i, at man kan komme til at stille skattelettelser i et bedre lys, end de fortjener. Men generelt er det for unuanceret en kritik, siger Michael Svarer.

I Folketinget bakker de andre partier i rød blok op om Enhedslistens kritik og krav om et eftersyn af Finansministeriets regnemaskiner.

Men finansminister Kristian Jensen (V) afviser den. Det er ikke et politisk valg at undlade de positive dynamiske effekter af offentligt forbrug - de er ikke med, fordi der mangler beviser for dem, siger han til dagbladet Information.