Efter en dramatisk premiere i Cannes, hvor hundredvis af gæster udvandrede, er flere internationale medier klar til at fælde dom over instruktør Lars Von Triers nyeste film, "The House That Jack Built".

Filmen handler om seriemoren Jack, der betragter sine omkring 60 mord som individuelle kunstværker. En parade af mord, som anmelderen hos den britiske avis The Guardian har svært ved at sluge og ender med at give to ud af fem stjerner:

- Den er en prøvelse i grusomhed og kedsommelighed. Den var præcis så ualmindeligt irriterende, som jeg havde frygtet, skriver anmelderen Peter Bradshaw, der dog giver Lars Von Trier kredit for, at filmen trods alt har en "spektakulær horrorfinale".

Desværre er filmens finale ikke nok til for alvor at sætte et aftryk i anmelderens hukommelse.

- Den bliver ikke i dit hoved efterfølgende, andet end at den får dig til at ryste på hovedet på grund af dens karakteristiske humørforladte absurditet, skriver han.

Anmelderen pointerer i stedet, at filmens mange grusomme scener - særligt en, hvor filmens hovedperson klipper fødderne af en ælling og ser på den drukne - i stedet fæstner sig i hukommelsen.

Også det amerikanske underholdningsmedie Variety giver en lunken anmeldelse af Triers film.

- Den er halvvejs mellem en revolutionær god film og et stunt. Den er designet til at komme under huden på dig, og det gør den. Men den ville krybe endnu mere under huden, hvis den tilbød en menneskelig modpart til Jack (filmens hovedperson red.), lyder det.

Det amerikanske filmmagasin The Hollywood Reporter hæfter sig ved, at man som tilskuer har svært ved at føle med filmens mange karakter, som bliver ofre for seriemorderen Jack - herunder kvinder, der maltrakteres, og sågar børn.

- Alt dette er klart designet for at fremprovokere reaktioner. Men hvad hvis reaktionen i stedet for harme og forargelse er et ryst på skuldrene?

- Misforstå mig ikke - "The House That Jack Built" er bestemt noget, der er værd at se. Men hvad, der er overraskende, er, at den ofte er lige så åndsforladt, som den er foruroligende, lyder det i anmeldelsen.